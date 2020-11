L’altra Campania- La Salernitana vola in testa ma con giallo, risorge la Casertana

Un week end benevolo per le compagini campane: il Benevento ferma la Juventus mentre la Salernitana vola al primo posto.

SERIE A

Il Benevento ottiene un altro risultato di prestigio: dopo aver vinto in casa della Fiorentina, infatti, le streghe fermano i campioni d’Italia della Juventus, pareggiando 1-1. Al vantaggio bianconero di Morata, risponde Letizia, con tanto di dedica a Maradona. I sanniti ora sono a quota 10 punti, finisse oggi il campionato, sarebbero salvi.

SERIE B

La Salernitana espugna il campo del Cosenza ma con il giallo. I granata, infatti, hanno la meglio per 1-0 in un match molto combattuto grazie alla rete, al 50′, dell’ex di turno Tutino il quale lanciato in profondità, salta il portiere e deposita la sfera nella porta sguarnita. Al 76′, però, l’episodio che farà discutere: i padroni di casa ordinano un triplo cambio con Ba, Petre e Sacko che rilevano Bittante, Carretta e Bruccini. Quest’ultimo, però, non esce ed i rossoblù per qualche istante, poi l’arbitro fa uscire il sostituto e ammonisce Ba. All’81’, proprio Ba riceveun secondo giallo e viene espulso ma per i silani la prima ammonizione non andava combinata in quanto lo stesso sarebbe stato autorizzato ad entrare dal 4° uomo e, pertanto annuncia ricorso. Stessa cosa che preannunciano i salernitani, in quanto, dal momento in cui la sostituzione viene considerata eseguita quando il calciatore lascia il campo, sarebbero stati utilizzati 4 slot e non 3 come consentito dal regolamento. In attesa del riscontro del giudice sportivo, però, la squadra di Castori vola in testa da sola.

SERIE C

Termina 1-1 la sfida tra Juve Stabia e Paganese. Le vespe vanno in vantaggio al vantaggio con Romero che raccoglie la respinta del portiere Campani e insacca. Il pari al 38′ con Medicino che, imbeccato sulla sinistra, batte Tomei. Il finale è da batticuore: all’80’ i biancoazzurri restano in 1o per l’espulsione di Gaeta. I gialloblù provano ad approfittarne e, in pieno recupero, Codromaz di testa colpisce la traversa.

Male l’Avellino, sconfitto in casa per 2-1 dal Catania. Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 50′ arriva il vantaggio siculo: Welbeck dalla destra, crossa un pallone in area teso e preciso che Miceli devia nella propria porta. Al 67′ il raddoppio con il colpo di testa di Maniero. Nel recupero il gol della bandiera di Maniero che insacca con un sinistro forte e preciso.

Nell’altro derby regionale di giornata, la Casertana vince in casa della Cavese 1-0. Mattatore di giornata Carillo che, a 4′, dallo scadere, sorprende la difesa locale sbucando alle loro spalle e spedendo in fondo al sacco il pallone con un preciso colpo di testa.

