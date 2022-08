Napoli, quasi fatta per Raspadori: si discute sul bonus

Il Napoli avrebbe quasi l’affare Giacomo Raspadori, mancherebbe solo da risolvere la questione legata ai bonus.

Sembra ormai fatta per l’acquisto di Giacomo Raspadori da parte del Napoli. Ormai sono pochi i dettagli da definire, per la precisione si dovrebbe discutere meglio solo dei bonus. Per quanto riguarda la cifra Napoli e Sassuolo sarebbero finalmente riusciti ad accordarsi.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Le mosse Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in questa fase hanno scelto di evitare rotte di collisione con il manager neroverde. Non avvertono l’esigenza di creare un caso diplomatico, con il rischio di perdere tempo prezioso. Anche perché è Tullio Tinti, l’agente dell’attaccante bolognese, a fare da tramite per un affare che in questo momento vede le parti davvero vicine. Addirittura per la parte fissa la differenza è di appena 1 milione di euro: 29 messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il vero nodo sono i bonus. Il Sassuolo chiede di legarli al rendimento di Raspadori e questa cosa non va molto a genio alla controparte, anche allo stesso Jack: il talento a cui Spalletti vuol assegnare un ruolo importante nella stagione della rinascita. La vigilia dell’impegno per la prima giornata di Serie A ha consegnato una fatale pausa di riflessione, ma è chiara ormai la posizione del club acquirente. Il salto a 30 milioni è più o meno scontato, sempre che Carnevali accetti di rendere più impegnativi quei bonus, ora troppo morbidi.”

