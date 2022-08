Andrea Petagna è sceso in campo con il Monza, sconfitta dal Torino per 2-1; la prestazione dell’attaccante è stata giudicata sufficiente.

Andrea Petagna è stato ceduto al Monza soltanto lo scorso giovedì e nella giornata di oggi ha avuto modo di scendere in campo per la sfida contro il Torino. Nonostante la sconfitta del club lombardo per 2-1 l’ex attaccante del Napoli ha comunque effettuato una prestazione giudicata sufficiente dai maggiori quotidiani.

Di seguito i voti ed i commenti di alcune testate:

Gazzetta dello Sport – 6: “Più ampio che profondo, più conduttore che finalizzatore. Si nota l’assenza di riferimenti in campo.”

Tuttosport – 5,5: “Soffre di solitudine, in particolare nella ripresa.”

Tuttomercatoweb – 6: “Il suo approccio con la maglia biancorossa è di quelli giusti: si sbatte, prova anche l’accelerazione palla al piede per creare superiorità, ma non basta. Cala col passare dei minuti eclissandosi tra le maglie granata.”

