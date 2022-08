Napoli in trattativa per Ndombele: c’è una questione da risolvere

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla trattativa del Napoli per Tanguy Ndombele, soffermandosi su un aspetto da risolvere.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è anche Tanguy Ndombele. La Gazzetta dello Sport ha parlato della trattativa in corso tra la Società partenopea ed il giocatore.

“Il club inglese ha aperto al prestito (si discute sulla formula: secco o con diritto di riscatto) mentre il giocatore appare interessato a questa prospettiva, che gli consentirebbe di restare in Champions e rilanciarsi magari da protagonista in un nuovo campionato. Voci dall’Inghilterra lo davano ieri in Italia proprio per trattare col Napoli. Ma al momento non è questo il punto. Il nodo è l’ingaggio: il mediano di origini congolesi prende 8 milioni di euro netti, una cifra completamente fuori parametri per il club di De Laurentiis e qui dovrebbero intervenire gli Spurs per facilitare la trattativa. Pare che ci sia apertura anche in questo senso però ci sono diversi angoli da smussare.”

