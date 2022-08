Il Napoli è partito per Verona, Simeone assente per un motivo

Massimo Ugolini riporta la partenza del Napoli verso Verona in occasione della prima giornata di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è partito verso Verona per disputare la sfida contro l’omonimo club gialloblù guidato da Gabriele Cioffi. Massimo Ugolino, inviato di Sky, ha affermato che Giovanni Simeone non è con la squadra per un motivo ben preciso: non è stato ancora contrattualizzato. La sfida tra Napoli ed Hellas Verona è prevista nella giornata di domani. Il fischio d’inizio è previsto alle 18:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi e sembra ormai essere tutto pronto.

Queste le parole di Ugolini sul Napoli e su Giovanni Simeone:

“Giovanni Simeone non è partito per Verona con il Napoli, non era a bordo del pullman alle 16.30 partito dal centro tecnico di Castel Volturno in direzione Capodichino. L’argentino non è stato ancora contrattualizzato dal Napoli. Non ci sarà neanche Fabian Ruiz, attualmente in trattativa con il PSG. Oggi lo spagnolo ha svolto allenamento personalizzato e non giocherà contro il Verona.”

