Ultimissime formazioni Napoli-Milan: scelte a sorpresa di Garcia e Pioli

Ultimissime formazioni Napoli Milan, Sky anticipa le scelte di Garcia e Pioli

Notizie calcio – Le ultimissime sulle formazioni per Napoli-Milan, arrivano da Sky Sport che prova ad anticipare le scelte di Garcia e Pioli.

Garcia sembra orientato a confermare la squadra che ha vinto a Berlino in Champions. Cajuste titolare con Anguissa che non ha i 90′ nelle gambe e va in panchina. Raspadori preferito a Simeone, in difesa Mario Rui avanti ad Oliveira.

Pioli inserisce Kalulu per lo squalificato Thiaw. A centrocampo provato Musah al posto di Loftus-Cheek (indisponibile come Sportiello, Chukwueze e Bennacer).

Probabili Formazioni Napoli Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

