ULTIM’ORA – Tegola per il Milan di Pioli: il difensore salta il posticipo con il Napoli

ULTIM’ORA – Tegola per il Milan di Pioli, il difensore Simon Kjaer, salterà il posticipo di stasera col Napoli.

Il centrale danese, come riportato su Twitter dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, non sarà disponibile per Pioli a causa di un affaticamento muscolare. Quindi altra assenza in difesa per i rossoneri, oltre a Kjaer mancherà anche Thiaw indisponibile per squalifica.

