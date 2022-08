Fabian Ruiz sempre più vicino al PSG, trattativa in stato avanzato

Secondo il quotidiano Repubblica mancherebbe pochissimo a trovare l’accordo per il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG.

Fabian Ruiz potrebbe a breve lasciare il Napoli per trasferirsi al PSG. A dare le ultime notizie sulla questione è stato il quotidiano Repubblica.

“In occasione della gara contro il Verona, in programma domani alle 18, Luciano Spalletti non ha convocato il centrocampista Fabian Ruiz. Lo spagnolo è molto vicino al Psg e dopo il blitz del direttore sportivo del Napoli a Parigi le parti si sono avvicinate. Il calciatore ha già l’accordo economico con i francesi e aspetta solo la fumata bianca per approdare in Ligue 1.”

