Calciomercato, nuovo contatto tra Mertens e la Lazio

Alfredo Pedullà ha parlato di un nuovo contatto tre la Lazio di Maurizio Sarri e Dries Mertens.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato di un nuovo contatto tra la Lazio e Dries Mertens. L’attaccante belga ha terminato il suo contratto con il Napoli lo scorso 30 giugno; ad oggi non c’è stato alcun accordo per il rinnovo anche se i tifosi azzurri sperano ancora in qualche colpo di scena. D’altra parte c’è la Lazio allenata da Maurizio Sarri che starebbe provando ad acquistare il giocatore. Maurizio Sarri ha avuto modo di conoscere Mertens proprio a Napoli, per questo motivo è convinto che il giocatore possa fare grandi cose con lui.

Alfredo Pedullà ha parlato della questione a Sportitalia:

“Si parla ancora del rinnovo del contratto di Dries Mertens: ad oggi non escludiamo nulla in quanto è tutto in stand-by. Rispetto a qualche settimana fa però possiamo dire che c’è stato un nuovo contatto tra Dries Mertens e la Lazio. Per Mertens ci sono quattro proposte da valutare, ma Sarri ha dato totale disponibilità per tale trattativa dunque la pista va seguita.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gollini-Fiorentina, è fatta: c’era anche l’interesse del Napoli

Il Napoli insiste per Ostigard, l’affare dovrebbe essere in chiusura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vacanze, caos negli aeroporti di Francia e Germania