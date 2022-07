Napoli-Ounas, il giocatore rifiuta le offerte di due club

Il giocatore del Napoli Adam Ounas avrebbe rifiutato le offerte di due club di Serie A.

Il Corriere dello Sport ha dedicato un piccolo spazio ad Adam Ounas, attaccante del Napoli che di recente ha rifiutato due offerte di mercato. Il giocatore algerino non rientra nei piani della Società, d’altra parte il Monza ed il Torino si sono fatti avanti per l’acquisto ma lui non ne ha voluto sapere.

Per il momento dunque la situazione è ferma, come riporta il Corriere dello Sport:

“Adam Ounas (25), invece, continua a puntare i piedi: e così le offerte di Torino e Monza restano in stand-by.”

