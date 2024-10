Corriere dello Sport – Conte ha scelto il suo blocco: saranno in campo dal 1′ a eccezione di Meret

Il blocco di Antonio Conte ormai è chiaro. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano, in vista della sfida di oggi contro il Como. Si anticipa un ‘Monza bis’ per il tecnico: “Conte dimostra di comincia seriamente a puntare soprattutto su un blocco: anche all’Allianz hanno cominciato gli stessi dieci giocatori di movimento, e l’unica eccezione in quel caso fu Meret in porta, oggi infortunato e alle prese con il percorso di recupero dal problema all’adduttore della gamba sinistra che lo costringerà a saltare anche la doppia in Nations con la Nazionale di Spalletti.



Bene, bis e quasi un tris intero: il Napoli c’è, è questo, ha un’anima tosta e il sangue caldo come il suo allenatore Antonio. Ma oggi con il Como, la vera sorpresa della stagione che ha battuto l’Atalanta e fermato il Bologna da Champions, dovrà dimostrare di avere ancora la sua testa”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano sogna la Nazionale: ma il modulo di Spalletti non esalta le sue qualità

Fabregas: “A Napoli con mentalità! Non dobbiamo avere paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferrara si trasforma in una città da brivido per Halloween