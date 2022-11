Milan: Bakayoko offerto alla Salernitana

Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in Campania

Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in Campania, sponda Salerno. Secondo quanto riportato dal portale TuttoSalernitana, il Milan avrebbe proposto il centrocampista ai granata già per il mercato di gennaio. Al momento l’ipotesi non è caldissima, ma ci sono due condizioni che potrebbero cambiare le cose: un addio di Coulibaly a gennaio (anche se quasi certamente fino a giugno non si muoverà) oppure il pagamento dell’ingaggio da parte dei rossoneri.

