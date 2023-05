Luis Enrique-Napoli, entro prossima settimana la risposta definitiva

Napoli, prossima settimana decisiva per l’arrivo di Luis Enrique

Il Napoli continua a corteggiare Luis Enrique, l’ex ct della Spagna è in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il presidente lo sa benissimo e sta stringendo i tempi per affidare la panchina a Luis Enrique, con cui i contatti sono diventati diretti e frequent. Lo spagnolo – ex ct della sua Nazionale – non ha dato per adesso dato una risposta definitiva e chiede un ingaggio alto, intorno agli otto milioni. Il progetto però lo tenta e già la settimana prossima potrebbe arrivare dunque la fumata bianca”.

