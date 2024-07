Napoli e PSG continuano a trattare per Osimhen

Napoli e Paris Saint-Germain non avrebbero ancora trovato l’accordo per il trasferimento di Victor Osimhen.

Napoli e Paris Saint-Germain starebbero continuando a trattare per Victor Osimhen. L’obiettivo è il trasferimento di quest’ultimo nel club francese. Ad oggi l’accordo non sarebbe stato ancora trovato, ma la volontà di concludere ci sarebbe da ogni parte.

Di seguito quanto si legge sull’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“Diciamola tutta: l’assenza di Osimhen nell’amichevole di sabato contro il Mantova, apparentemente senza un motivo di carattere fisico a differenza di Cajuste, è parso un segnale, un indizio di mercato molto chiaro, ma l’accordo tra i club non c’è ancora. Questione di cifre: i francesi non hanno intenzione di pagare la clausola da 130 milioni e anzi vogliono lo sconto; il Napoli è aperto a trattare ma non ad allontanarsi troppo dai parametri e una chiave sarebbe Lee Kang-In come parziale contropartita. Ma il Psg non vuole perdere il coreano. Un guerra di nervi, una partita a scacchi.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku non convocato dal Chelsea per la tournée in America

Napoli su Gilmour, ma il Brighton rifiuta l’offerta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi