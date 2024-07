Napoli su Gilmour, ma il Brighton rifiuta l’offerta

Il Napoli avrebbe fatto un’offerta al Brighton per il centrocampista Billy Gilmour, che però sarebbe stata rifiutata.

Il Napoli continua a guardarsi intorno per quanto riguarda mercato e nella lista degli obiettivi del club sarebbe spuntato un nuovo nome: si tratta di Billy Gilmour. Il club azzurro avrebbe fatto già un’offerta ufficiale al Brighton per il centrocampista scozzese classe 2001, nonostante ciò il club inglese l’avrebbe rispedita al mittente. È stato proprio Paul Barber, CEO del Brighton, a spiegare come sarebbero andate le cose.

Ecco in seguito le sue parole ai microfoni di “TalkSPORT”:

“Noi non abbiamo sentito o ricevuto nulla più da parte del Napoli dopo che abbiamo rifiutato una prima offerta da parte loro. Billy è un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo qui. Stiamo parlando di un calciatore fantastico e di un’ottima presenza all’interno del nostro club.”

