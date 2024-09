Radio Punto Nuovo – Padovano: “Conte torna allo Stadium, per lui niente fischi! Tiferà Juve a vita”

L’ex calciatore, Michele Padovano, ha rilasciato un’intervista a Punto Nuovo Sport: “Lascio tranquillo Antonio questa settimana, nessun messaggio (ride ndr). Sabato sarà per lui una partita speciale, ma conoscendolo non vivrà la tensione in maniera negativa. È un professionista esemplare e sa già come arrivare preparato nel migliore dei modi alla sfida contro la Juventus.

Domani i bianconeri avranno l’opportunità di riparare ai due 0-0 di campionato, ma la Champions è sempre una competizione particolare. La Juve deve reagire quanto prima e deve farlo nel modo giusto. Mi aspetto che Douglas Luiz, Koopmeiners e tutti i nuovi acquisti siano più determinanti di quanto visto finora… Conte e Lukaku? Sono un binomio perfetto, anche se il risultato di ieri è stato tra i più bugiardi che abbia mai visto! || 4-0 è un risultato ingiusto per un Cagliari che ha sfiorato il pareggio in tante occasioni.

Con il lavoro di Conte queste partite saranno chiuse più in fretta rispetto a ieri. Lukaku non è ancora al 100% della propria condizione ed è palese che abbia bisogno di tempo per entrare in condizione. E’ un giocatore che ha bisogno di essere supportato, il Napoli ha troppo bisogno di un giocatore come lui al 100%. Questo fa ben sperare i tifosi azzurri, perché tutta la squadra non è ancora al top eppure è già prima in classifica. Accoglienza dello Stadium a Conte? Essendo un professionista, i tifosi della Juventus lo riconosceranno. Non ci saranno fischi e spero che non ci siano… Mi auguro che prevalga lo sport, Antonio ha sempre ribadito che resterà a vita un tifoso della Juventus!”.

