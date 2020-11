NAPOLI-SASSUOLO – Le formazioni ufficiali

Napoli-Sassuolo – È quasi tutto pronto allo stadio San Paolo di Napoli per il match valido per la 6^ giornata del campionato di serie A tra il Napoli di Gattuso e il Sassuolo di De Zerbi. Squadre in campo alle ore 18:00.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.

All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori.

All. De Zerbi

