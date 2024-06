Sky Sport – Spinazzola è un’occasione concreta per Manna: piace a Conte

Il canale, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Leonardo Spinazzola. L’intenzione è quella di rinforzare la corsie esterne, e poiché si svincolerà dalla Roma, Conte ci ripensa. Già ai tempi dell’Inter l’allenatore fu a un passo dall’allenarlo, questa volta l’affare potrebbe diventare realtà.

La prossima settimana saranno ripresi i contatti per provare ad acciuffare Spinazzola a parametro zero. Nonostante i problemi fisici, il classe 1993 è stato uno dei protagonisti di questa stagione con i giallorossi. Gianluca Di Marzio ricorda che per lui sono 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist.

