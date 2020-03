Gattuso siparietto in inglese con Lobotka: “Lobo, be careful! Position!”

Gattuso siparietto in inglese con Lobotka durante la gara ccon il Torino. Il tecnico ha usato alcune frasi brevi in inglese per farsi capire da Lobotka.

Gattuso siparietto in inglese con Lobotka

Gattuso e il siparietto in inglese con Lobotka, è quanto riporta Marco Russo bordocampista di DAZN, che commenta a Goal.com quanto accaduto ieri sera durante Napoli-Torino. Russo riporta alcuni retroscena su delle frasi di Gattuso che solo lui dalla posizione privilegiata in cui si trovava ha potuto cogliere:

“Lobotka sta studiando l’italiano e, ci dicono, presto sarà in grado di parlarlo. Certo è che Gattuso ha bisogno di immediatezza, di farsi capire al volo, senza fraintendimenti. Allora le indicazioni per il Celta, arrivano in inglese. Lobotka si lascia scappare l’uomo sulle marcature su palla inattiva? “Lobo! Be careful!”. Lobotka non tiene bene la posizione? “Lobo! Position, position!”. Lobotka da una bella palla in verticale, pulita e veloce? “Great job, Lobo!”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La proposta di Lombardo:”Spostiamo le semifinali di Coppa Italia”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

Marotta tuona contro la Lega: “Campionato falsato!”

GdS – Solo la Lazio meglio del Napoli nel girone di ritorno

Le pagelle – Successo del Napoli contro il Torino e terza vittoria consecutiva per gli azzurri che vedono l’Europa

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg

Un nuovo e misterioso antenato in Africa riscrive la storia della nostra specie