La finale di Coppa Italia trasloca al nord, potrebbe giocarsi a Milano

Possibile il cambio della sede

L’edizione odierna de Il Mattino, annuncia che la finale di Coppa Italia si possa disputarsi a Milano e non a Roma. La lega di Serie A nella giornata di ieri ha annunciato che il recupero delle partite avverrà il 13 maggio, con conseguente slittamento della finale di Coppa Italia il 20 dello stesso mese. Qui è nato un ulteriore problema, perchè dopo Lazio-Brescia che si disputerà il 17 maggio, l’Olimpico non sarà più disponibile visto che la partita inaugurale degli Europei si disputerà a Roma il 12 giugno e lo stadio non sarà più disponibile. La soluzione che sarebbe stata indvituata è quella di spostare la finale al nord, più precisamente a Milano. Ma la decisione definitiva dovrebbe arrivare dopo le semifinali di ritorno.

