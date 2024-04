Allenamento Napoli, le ultime su Ngonge e Kvaratskhelia

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento, facendo anche il punto della situazione su Cyril Ngonge e Khvicha Kvaratskhelia.

Questa mattina il Napoli si è ritrovata a Castel Volturno per il consueto allenamento: Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge hanno svolto parte del lavoro individualmente.

Lo rende noto la SSC Napoli che ha riportato quanto accaduto nel corso della seduta:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Il gruppo ha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto. Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra.”

