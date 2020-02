Gattuso shock, malore per la sorella dopo la partita: la situazione

L’edizione odierna de Il Mattino motiva l’assenza di Rino Gattuso ai microfoni di Sky, quotidiani ed emittenti tv in sala stampa al termine di Sampdoria-Napoli 2-4. Il club azzurro aveva parlato di motivi familiari, stamane spunta la verità: la sorella di Ringhio ha avuto un malore

Quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra. Cosa che avrebbe fatto da lì a poco. Il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Un trauma per Ringhio la notizia: a quel punto il capo della comunicazione Nicola Lombardo lo ha invitato a restarsene nello spogliatoio e a raccogliere più notizie possibili. E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice.

