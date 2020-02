Le pagelle – Napoli, poker inflitto alla Samp, vince ancora e rivede l’Europa

Sampdoria – Napoli 2-4- Milik, Elmas, Demme e Mertens regalano la seconda vittoria consecutiva agli azzurri. Il Napoli rifila un ‘poker’ alla Sampdoria e si rimette in corsa per un posto in Europa, ora lontana solo due punti

Un magnifico primo tempo del Napoli, condotto all’insegna di un gioco totalmente ritrovato e caratterizzato da ritmi alti, ottime geometrie e giocate di notevole livello oltre a movimenti senza palla che disorientano gli avversari, permette agli uomini di Gattuso di conquistare una vittoria importantissima a Genova contro la Sampdoria. Dopo il goal di Quagliarella, e nel secondo tempo, Ranieri prende le contromisure modificando le posizioni in campo dei suoi centrocampisti e, facendo fare alla squadra un notevole pressing, oltre ad avanzare il baricentro, permette ai suoi calciatori di riagguantare il Napoli in un match che sembrava avere una sola direzione, quella favorevole alla squadra partenopea. La svolta della gara si ha con l’ingresso in campo di Demme. Il Napoli ritorna ad essere la squadra che addetti ai lavori, media, e -soprattutto il popolo napoletano- attendevano da tempo. Gli azzurri tornano a lottare, soffrire ed a reagisce portando a casa tre punti d’oro che riaccendono l’entusiasmo tra il popolo partenopeo.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Meret 6 – Non ha particolari responsabilità sui due goal della Sampdoria. Aveva anche intuito i tiri di Quagliarella, molto potente, ed il rigore di Gabbiadini calciato in modo perfetto.

Hysaj 5,5 – Scivola sul gol di Quagliarella, ma aveva lascito, all’ex giocatore del Napoli, un discreto vantaggio in termini di distanze tra i due. Gioca poi con concentrazione, ma soffre troppo sulla fascia di sua competenza.

Manolas 5 – Inizia molto bene con ottimi interventi ed anticipi. Responsabile, insieme ai compagni di difesa, sul primo gol e sul fallo che è costato al Napoli il rigore trasformato da Gabbiadini.

Di Lorenzo 6 – Ancora una buona prestazione del difensore da centrale. Una sua sponda su calcio d’angolo permette ad Elmas di realizzare il secondo goal della squadra azzurra. Diligente e preciso, mantiene calma e concentrazione anche quando i blucerchiati producono il massimo sforzo per raddrizzare la partita.

Mario Rui 6– Lotta su ogni pallone nei limiti delle sue possibilità fisiche e tecniche. Abbastanza nervoso, perde a volte di concentrazione e lucidità, ma è encomiabile per il giusto atteggiamento propositivo che mette a disposizione della squadra azzurra. .

Elmas 7 – Realizza un goal importante che permette al Napoli di raddoppiare dopo la rete messa a segno da Milik. Punta sempre la porta quando viene servito in profondità dai compagni. Arricchisce il centrocampo con le sue indubbie qualità tecniche. Si prodiga in fase di raccordo tra i reparti e nel fornire il giusto appoggio agli attaccanti.

Dal 77′ Politano sv – Da rilevare solo una sua iniziativa con proiezione in area che viene fermata dai difensori blucerchiati con un fallo –fuori dall’area di rigore- ma l’arbitro sancisce una ammonizione al laterale azzurro per simulazione.

Lobotka 6,5 – Ottimo esordio, dal primo minuto, nel Napoli. Da ammirare per il palleggio e gli smistamenti del pallone che avvengono puntualmente con giocate di prima intenzione effettuate con sicurezza e precisione.

Dal 60′ Demme 7 – Entra in campo e subito mette ordine a centrocampo schierandosi davanti alla difesa. A volte accompagna l’azione in avanti dei compagni di gioco e mette a segno il goal più importante della serata che regala –di fatto- al Napoli tre punti d’oro. Aveva segnato solo due reti in più di duecento partite col Lipsia e con la maglia azzurra, dopo solo quattro partite disputate, realizza un goal che fa sognare il popolo azzurro per una clamorosa rimonta in classifica.

Zielinski 6 – Fornisce a Milik un assist che l’attaccante manda in rete realizzando il primo gola della squadra azzurra. Meno reattivo riepeytto ale ultime prestazioni effettuate, è sempre preciso a centrocampo ed eelgante in qualche giocata che effettua con palla al piede.

Callejon 6 – Gioca largo sulla fascia ed arretra spesso per permettere gli inserimenti di Elmas con il quale stabilisce una buona intesa. Fornisce agli attaccanti qualche cross ed assolve discretamente al compito assegnatogli da Gattuso.

Dal 72′ Mertens 7 – Entra e conquista molti falli che permettono alla squadra di respirare nel finale di gara nel finale di gara. Si fa male di nuovo ala spalla, stringe i denti e resta in campo. Realizza il gal del 2-4 che chiude il match,

Milik 7 – Un preciso e perentorio colpo di testa, permette al Napoli di sbloccare la gara. Si ripete con altri due colpi di tessta che avrebbero meritato maggior fortuna. Esce spesso dall’area di rigore avversaria per eludere la guardia dei difensori. Fornisce una prova di grande utilità per l’economia del gioco della compagine azzurra. Aiuta la squadra a salire nel momento più difficile.

Insigne 6,5 – Un prestazione un pochino sotto tono. In qualche rara occasione si rende pericoloso, ma –nel momento più importante della partita- una sua iniziativa, nel finale, procura una respinta di Audero che permette a Demme di realizare il goal dl 2-3. Utili i suoi ripiegamenti anche in fase difensiva con opportune ripartenze ed il lavoro di raccordo che effettua tra i reparti.

Vincenzo Vitiello

