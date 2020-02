Riccio, vice di Gattuso: “Champions? Nessuna distrazione, pensiamo al Lecce”

L’allenatore azzurro Rino Gattuso non ha potuto concedersi alle telecamere a causa di problemi di natura famigliare, al suo posto Gigi Riccio, il suo vice.

Riccio ammette che il gol di Quagliarella ha guastato i piani ma elogia la Società per aver messo a disposizione una rosa più completa.

“La gara si era messa sui binari giusti, il gran gol di Quagliarela l’ha sporcata, bisognava tenere botta.”

Demme quando è stato recuperato?

“Il ragazzo ha stretto i denti per essere della gara. Grazie allo staff medico l’abbiamo recuperato stamattina, hanno fatto di tutto per farcelo avere disponibile.”

Tatticamente parlando…

“Siamo stati in difficoltà sotto questo aspetto, arrivavamo in ritardo sulle seconde palle. In alcuni momenti sono venute meno le nostre certezze ma fa parte del nostro percorso di crescita. Dobbiamo lavorare su questo aspetto.”

Sul pressing alto…

“Va fatto in un certo modo, da squadra, con le giuste misure. Contro chi preferisce verticalizzare sulle punte è meglio restare qualche metro indietro. Sempre compatti.”

Il Napoli lotta per la Champions?

“Non possiamo farci distrarre da questi pensieri, pensiamo al Lecce.”

Mario Scala

