Scontro Lega-Aic, il taglio degli stipendi scatena polemiche

Tommasi adotta la linea dura

L’AIC nella giornata di lunedi riceverà la proposta della Lega, che prevede la sospensione delle mensilità ai calciatori riguardante Marzo, Aprile e Maggio. Come riportato da Il Corriere Della Sera, questa mossa della federazione sarebbe obbligata in quanto al momento i club non hanno le coperture necessarie per i pagamenti. Dal canto suo l’AIC vede questa proposta come un escamotage per arrivare ad un taglio più netto degli stipoendi. Come fa notare il sindacato dei calciatori, per pagare le mensilità c’è tempo fino al mese di Maggio. Inoltre Tommasi non transige su quelle che sono le mensilità di Marzo in quanto alcuni club hanno sia giocato gare ufficiali che svolto gli allenamenti. I calciatori sono disponibili ai tagli, ma vogliono trovare un accordo che va quantificato e poi accettato. L’idea è di accettare un mese, massimo 45 giorni.