Sfida tra Napoli e Lazio per Bonaventura

La richiesta di Gattuso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere di Roma, ci sarebbe una sfida di mercato tra Napoli e Lazio per Bonaventura. Attualmente il centrocampista è di proprietà del Milan, ma il suo contratto e in scadenza a Giugno e non ci sarà rinnovo con la società rossonaera. La scoietà azzurra potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il procuratore del giocatore, Mino Raiola, che potrebbe dare la spinta decisiva all’accordo con De Laurentis. Gattuso ha già espresso parere favorevole al suo arrivo in maglia azzurra. La Lazio invece, rietene che Bonaventura sia un ottima alternativa a centrocampo per Inzaghi, vista la duttilità dell’ex Atalanta. Nei prossimi mesi le due società proveranno a dare l’assalto decisivo, che rientra perfettamente nei parametri economici dei due club.

