Napoli: aumenta a dismisura il valore di mercato di Eljif Elmas

Il rendimento dell’azzurro dall’arrivo di Spalletti sta sorprendendo tutti

Tuttosport nella sua edizione odierna parla di Elijf Elmas. Il centrocampista ha avuto una vera e propria esplosione dall’arrivo di Luciano Spalletti a Napoli e stando a quanto riportato dal quotidiano il suo valore di mercato si sarebbe alzato moltissimo.

Questo è quanto si legge:

“Dall’arrivo di Spalletti, però, ha tratto il maggior giovamento Elijf Elmas. Sei gol (2 in campionato e 4 in Europa League) messi a segno nelle 24 presenze stagionali e con la propensione al ruolo di alternativa a Insigne, il macedone è il calciatore che ha avuto l’esplosione maggiore anche in termini di valutazione.

Il Napoli lo acquistò nell’estate 2019 dal Fenerbache al costo di 16 milioni di euro ed oggi la quotazione di mercato è schizzata alle stelle. Il Cies, cioè l’Osservatorio calcistico internazionale, valuta il suo cartellino dai 70 ai 90 milioni di euro. Troppo? Forse no, perché trattasi di un Under 23 (è nato a settembre del 1999) tra i migliori nell’ambito dei 5 top campionati europei”.

