Napoli: Koulibaly e Anguissa partono per la Coppa d’Africa, dubbi su Osimhen

Il Mattino nella sua edizione odierna parla della Coppa d’Africa. Molto probabilmente la competizione si disputerà regolarmente e ciò tiene il Napoli in apprensione. Gli azzurri rischiano di perdere Koulibaly, Anguissa e Osimhen per più di 40 giorni.

Koulibaly e Anguissa partiranno subito dopo la gara con lo Spezia e si uniranno ai ritiri con le proprie nazionali. In dubbio ancora invece Osimhen:

“Prima che il Napoli dia il permesso al nigeriano per raggiungere il ritiro della Nigeria, si legge, serve l’ok del medico che lo ha operato. Perché mascherina o non mascherina, se lo zigomo del nigeriano non sarà guarito, Osimhen salterà la Coppa d’Africa.

Ovvio, lapalissiano, che non potrà il Napoli schierarlo prima del 20 gennaio: perché il ct della Nigeria ha lasciato intendere che se i tempi di recupero di Osimhen dovessero arrivare a metà gennaio, lo convocherebbe lo stesso per utilizzarlo alla seconda fase, quella degli ottavi di finale”.

