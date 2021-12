Mertens: “Sono qui da nove anni e sto bene, ma gli accordi si fanno in due”

Dries Mertens parla del presente e del futuro del Napoli

L’attaccante del Napoli Dries Mertens, a margine della presentazione del calendario del club azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Ecco quanto dichiarato:

“E’ una bellissima cosa questa del calendario. Con il Covid-19 siamo stati molto a casa chiusi e quand’è così rifletti un po’ di più sulle cose. Abbiamo capito che viaggiare il mondo, vederlo e curarlo è importante, è un bel tema. Vittoria di ieri? Dobbiamo sempre lottare. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì che arriverà lo Spezia e avere sempre una fame di vittoria incredibile. Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo. Spalletti è bravo, sa come deve parlare e come deve mettere la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona e un grande allenatore. Rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni, mi piace e sto bene”.

