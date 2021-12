AIA, Trentalage: “Per quello che ho visto io era giusto annullare il goal del MIlan”

AIA, Trentalange si esprime sull’episodio del discusso goal del Milan

Il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange è intervenuto in diretta ai microfoni de La Politica nel Pallone, dove ha commentato la decisione dell’arbitro Massa di annullare il goal del pareggio del Milan. Ecco quanto dichiarato:

“Sul fuorigioco di Giroud bisogna vedere anche se il giocatore ha impattato sull’avversario e da quello che ho visto impatta. Non si tratta di ammettere o non ammettere errori, ma di spiegare tutto con protocolli che non sempre sono condivisi. Ogni volta che ci sono margini interpretativi ci sono anche margini di discussione. A me piacerebbe che l’argomento fosse condiviso con UEFA e FIFA, di cui noi seguiamo le direttive”.

