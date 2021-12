UFFICIALE – Ottime notizie da Castel Volturno: due azzurri recuperati per lo Spezia

Ottime notizie da Castel Volturno, il report

Ottime notizie da Castel Volturno per Luciano Spalletti all’indomani del successo contro il Milan. Il Napoli è tornato ad allenarsi al Konami Training Center a Castel Volturno, dove ha ritrovato in gruppo Lorenzo Insigne e Mario Rui, rimasti fuori dai convocati per la trasferta di Milano.

Il capitano e il terzino portoghese – come comunica il club azzurro nel consueto report – si sono allenati per tutto il tempo con il resto dei compagni e dunque, sono recuperati per la sfida di mercoledì contro lo Spezia.

