Ordine: “Il gol annullato al Milan un attentato al regolamento: Giroud usato come materasso”

Franco Ordine, giornalista è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show commentando la sfida di ieri Milan-Napoli.

“Il gol annullato al Milan è un attentato clamoroso al regolamento, un Paese serio con un calcio serio non può tollerarlo. Quanto fatto ieri è un tentativo per dimostrare di essere in linea con quanto successo il giorno prima in Atalanta-Roma. È stato ripristinato il fuorigioco di posizione, abolito nel 1951. La discussione tra fuorigioco attivo e passivo nasce quando un giocatore deve almeno stare in piedi, non sdraiato a terra con un difensore sdraiato sopra che lo utilizza come un materasso. Così facciamo diventare tutti i gol irregolari per buoni. Fallo di Giroud? Sì, ma il VAR ha annullato per fuorigioco. Sono in tanti a non pensarla come me? Paolo Casarini, il vate dell’arbitraggio italiano, dice quello che penso io. Quello su Juan Jesus non è stato valutato evidente, così si fa luce solo sul fuorigioco che è lunare, non esiste il fatto che viene penalizzato uno da terra con un avversario sopra che gli impedisce di muoversi. Il Milan è in difficoltà in questo periodo e la gara di ieri lo ha dimostrato. Il Napoli ha meritato perché sul palleggio ha dato lezione, ha vinto i duelli decisivi a centrocampo (Anguissa su Kessié, Zielinski su Tonali). Per lo scudetto sia Napoli che Atalanta potranno giocarsela. Il Milan se non risolve il problema infortuni non sarà competitivo”.

