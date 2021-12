Milan-Napoli, Tardelli: “Il Napoli è stato più squadra”

L’ex difensore, Marco Tardelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI, nel corso della trasmissione ‘La Domenica Sportiva’, commentando la prestazione di entrambe le squadre, ecco quanto dichiarato:

“Il Milan ha tanti problemi in questo periodo, specie in difesa, e li abbiamo rivisti contro il Napoli. Nella sfida persa allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, la squadra di Stefano Pioli ha palesato alcune mancanze: centrocampo e difesa sono andate in difficoltà, il vero problema è lì. In attacco, c’è stata qualche chance di pareggiare con Zlatan Ibrahimovic, ma il Napoli è stato più squadra ed è riuscito a portare a casa tre punti importanti per la classifica”.