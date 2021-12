Sconcerti: “Milan non tira più in porta. Napoli? La differenza è l’organizzazione”

Mario Sconcerti analizza Milan-Napoli: “Il Milan non tira più in porta. Napoli? La differenza l’ha fatta l’organizzazione di squadra”.

Il direttore Mario Sconcerti, in diretta su TMW Radio, ha analizzato così Milan-Napoli: “La differenza l’ha fatta l’organizzazione del Napoli e un paio di giocatori. Il Milan conferma un momento di involuzione, sta subendo molto la rincorsa dell’Inter. È un Milan che non tira più in porta e quando tira glieli annullano, fatica ad arrivare in porta. Gli azzurri poi hanno palleggiato e li hanno fatti girare a vuoto. Il Napoli ha meritato e merita la classifica che ha, che è corretta”.

