Bruscolotti: “Maradona non si discute, Cassano dice solo ca***te!”

Negli scorsi mesi hanno fatto molto rumore la parole di Antonio Cassano sul Napoli dei due Scudetti e sul paragone Maradona-Messi. Diversi ex campioni del Napoli si sono fatti avanti criticando aspramente le uscite infelici di Fantantonio. Non è da meno Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. che ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ma non date retta a ciò che dice Cassano, spara solo ca***e ogni giorno. Ma la smettesse. Diego Armando Maradona era unico, non si discute. Era qualcosa di veramente geniale, non a caso viene chiamato da tutti il Dio Del calcio. Non esistono calciatori come Diego, ha reso possibile l’impossibile. Maradona è qualcosa che non si può spiegare. Siamo stati tutti fortunati ad averlo vissuto, ad averlo avuto come nostro compagno di squadra”.

