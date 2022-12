Castellacci: “Rrahmani può saltare l’Inter, condizioni da valutare”

L’ex medico della Nazionale sulle condizioni di Amir Rrahmani

Amir Rrahmani figura ancora nella lista degli infortunati in casa Napoli. A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, ha parlato Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana che nel suo intervento ha commentato le probabilità del rientro in campo per il difensore in occasione del big match contro l’Inter il prossimo 4 gennaio.

Queste le sue parole:

“L’infortunio di Rrhamani sarebbe da approfondire, ma a leggerlo è una lesione che comporta parecchio tempo. Se non è rientrato in campo già adesso, qualche dubbio per un suo rientro tra tre settimane contro l’Inter me lo riservo. Andrebbe fatta una valutazione via risonanza e tenere in considerazione più fattori. Se il ragazzo si sentirà al 100% e senza più disturbi, allora sarà guarito del tutto.

Fonte foto: Instagram @amir_rrahmani13

