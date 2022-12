Napoli: trovato l’accordo economico con Ilic

Manca ancora l’intesa con l’Hellas per Ilic

Il Napoli si muove per Ivan Ilic. L’edizione on line del quotidiano Repubblica rivela che il Napoli vuole chiudere l’operazione nelle prossime settimane, per gennaio o per giugno. Il centrocampista avrebbe già trovato l’accordo economico con il club di De Laurentiis ma non c’è ancora l’intesa totale con l’Hellas verona.

Fonte foto: Instagram @i.ilic14

