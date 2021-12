Manolas: “Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma. Vi dico perché sono ritornato in Grecia”

Manolas sul ritorno in Grecia

Kostas Manolas, ex Napoli ora all’Olympiacos, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione greca “Super Bala live” raccontando cosa lo ha spinto a dare l’addio al Napoli ed a ritornare in Grecia.

Manolas sul Napoli, l’Italia e l’Atalanta

“Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona. A Napoli ho vinto una Coppa. Sfida con l’Atalanta in Europa League? E’ una delle squadre italiane più forti, giocano a tutto campo. Hanno un modo diverso di giocare ma non entreremo in campo già spacciati: sono favoriti, ma si gioca in undici contro undici”

Manolas sull’Olympiacos

“L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore e ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare così tante persone ad accogliermi, dimostra la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante.

Ho 30 anni e ho più esperienza. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos. La scelta di tornare qui? Non è una questione finanziaria. Volevo tornare ora che sto bene e non a 34-35 anni per chiudere la carriera”

