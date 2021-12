Calciomercato, Szalai piace al Napoli. Altri due nomi per sostituire Manolas

Calciomercato, il Napoli su Szalai

Secondo a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe seguendo tre profili per sostituire l’ex azzurro Manolas ceduto la scorsa settimana all’Olympiakos. Ecco quanto riporta la rosea in merito:

“L’uscita anticipata di Kostas Manolas e l’indisponibilità di Kalidou Koulibaly impongono a Giuntoli scelte celeri per mettere in sicurezza la difesa. Da giorni si parla dei colombiani Jhon Lucumì del Genk e Yerry Mina dell’Everton, ma le ultime dal fronte azzurro fanno propendere per l’ungherese Attila Szalai del Fenerbache. Ovviamente non è un compito semplice, considerato che il budget invernale prevede solo impegni a stretto giro, senza costi di cartellino”.

