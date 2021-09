UFFICIALE – Colpo del Bari di Luigi De Laurentiis, preso Di Gennaro

Ufficiale, il Bari annuncia Di Gennaro

Colpo di mercato del Bari di Luigi De Laurentiis, che annunciato l’arrivo del centrocampista ex Milan Di Gennaro. Ecco il comunicato del club biancorosso:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Di Gennaro Davide Andrea Luca (16.06.1988, Milano); il centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in cas di promozione. Prodotto delle giovanili del Milan, di cui è stato capitano nella formazione Primavera, Di Gennaro fa il suo esordio in A con i rossoneri a 18 anni. Nel 2007 va in prestito al Bologna in Serie B e con 22 presenze e 2 gol risulterà determinante nella conquista della Serie A dei felsinei. Nella stagione ’08-’09, dopo aver giocato una gara con il Genoa, viene prestato all Reggina, in Serie A: con il ’grifone’ 24 presenze e 1 rete, proprio al Milan”.

