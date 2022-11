Cruciani: “Buon vantaggio del Napoli, ma a gennaio sarà un altro campionato”

Cruciani si esprime sul primo posto del Napoli

Il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto in diretta ai microfoni di Pressing, dove ha espresso la sua opinione su quanto fatto dal Napoli fino ad oggi e quello che potrebbe essere il campionato da gennaio in poi. Ecco quanto dichiarato:

“Scudetto al Napoli? L’anomalia totale di questa stagione, la vera incognita, è il mondiale, è come resettare tutto. Fortunatamente il club azzurro non ha molti giocatori impegnati e chi ci va dovrebbe tornare presto, ha 5 giocatori di squadre medio-basse, il che la dice lunga sulla forza del collettivo del Napoli. Ma un mese e mezzo è una vita, inizia un’altra storia, e nel frattempo c’è appunto la coppa del mondo. E’ vero che i punti di vantaggio sono tanti ma è come iniziare dall’inizio, non si possono fare i pronostici.”

