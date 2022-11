Corriere dello Sport – Spalletti non si muove da Napoli, Giuntoli conferma: “Opzione rinnovo”.

Luciano Spalletti, è carco e in questa prima parte di stagione è riuscito a riportare il Napoli a livelli stratosferici. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il ds azzurro, Cristiano Giuntoli ha confermato che il mister sarà ancora al centro del progetto partenopeo: “C’è una opzione per il rinnovo per un altro anno fissato a favore della società”, afferma il dirigente del Napoli. “Il mio contratto scade nel 2024? Non ho fretta, venti mesi sono un’eternità. Se ci voltiamo, dov’eravamo venti mesi fa?”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

