Corriere dello Sport – Gasperini prima di Conte, ADL aspetta la finale di EL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impegno di Aurelio De Laurentiis. Il patron ha le idee chiare, il primo nome in lista per sostituire Calzona è quello di Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta è da tempo il favorito della società, anzi, sembrerebbe essere da molte settimane in pole position. Laddove dovessero presentarsi ostacoli, subito dopo spunta il profilo di Antonio Conte, ma comunque vada, il nuovo tecnico deve avere personalità ed essere una figura di spessore, non solo sotto il punto di vista tattico. Il presidente vuole voltare pagina, come ha annunciato in conferenza stampa.

