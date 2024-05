Calzona: “Non mi aspettavo tutti questi problemi, ho sottovalutato la situazione”

Calzona in conferenza stampa, le parole del tecnico: “Non mi aspettavo tutti questi problemi, ho sottovalutato la situazione”

Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa, dopo il pareggio contro la Fiorentina per 2-2. L’allenatore si è sfogato, parlando della stagione fallimentare del Napoli e sulla situazione che ha trovato arrivando in squadra:

Questa stagione e la sua gestione sono fallimentari?

“La mia gestione ha tenuto la squadra nella stessa posizione iniziale, il nono posto, e mi prendo le responsabilità. Ma non dovrei essere l’unico… Non mi aspettavo tutti questi problemi, chiaro, non mi aspettavo una catastrofe che non è solo in campo ma generale. Non ho dovuto pensare solo al campo come sarebbe il mio lavoro ma fare tante altre cose e nessuno mi ha detto niente. Forse ho sottovalutato la situazione perché non la conoscevo“.

