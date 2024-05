Fiorentina-Napoli, Mazzocchi: “È stata una prestazione importante”

Il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Al termine di Fiorentina-Napoli l’azzurro Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito quanto dichiarato:

“Quando si entra in un vortice si fa fatica a trovare le giocate e manca la fiducia. Le partite vanno male e si tratta di una logica conseguenza. Dobbiamo ripartire da questa gara, al di là del risultato. Ho visto un Napoli che ha vinto tanti duelli, che è passato subito in vantaggio e che ha cercato la vittoria. Siamo alla fine ma oggi è stata una gara importante. Fino alla mezz’ora avevamo il match in mano, poi dopo la punizione di Biraghi c’è stato un blackout totale. Nello spogliatoio ci siamo parlati, con la consapevolezza che bisognava restare in gara fino al 90′ per provare a rimetterla a posto. Ci siamo riusciti parzialmente.”

