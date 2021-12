Milan-Napoli, Salvini: “Sono molto arrabbiato per ieri, roba da far disamorare del calcio”

Milan-Napoli, parla Salvini

Il leader della lega Matteo Salvini, a margine della visita, al cantiere delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, ha commentato la sconfitta del suo Milan contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato ai giornalisti presenti:

“Dopo il gol annullato ieri sera preferisco non dire nulla per evitare di essere volgare, a mio avviso è una decisione assurda. Un fuorigioco con uno steso a terra come un materasso, con il difensore che gli si arrampica sopra e con l’arbitro che annulla il gol, è una roba da far disamorare del calcio. Ci sono cose più importanti, ma sono ancora incazzato per ieri.”

