Napoli, calciomercato: Juventus su Llorente, lo spagnolo sarebbe felice di tornare a Torino

I bianconeri vorrebbero riportare lo spagnolo a Torino

Fernando Llorente è ancora senza squadra. La Sampdoria sembrava essere molto interessata al giocatore ma nelle ultime ore il club ligure si è fatto indietro, si apre quindi uno scenario che ha del clamoroso. Tuttosport, nella sua edizione odierna parla di un interesse da parte della Juventus, che riporterebbe in bianconero lo spagnolo.

Questo è quanto si legge nel quotidiano:

“Il numero 9 bianconero ex Atletico e Real Madrid di sicuro sarebbe il più contento. I due spagnoli, già compagni nella Juventus finalista di Champions 2015, sono molto amici. (…) I campioni d’Italia cercano una quarta punta, meglio se in saldo, da aggiungere a Cristiano, Morata e Paulo Dybala. I nomi in lista sono diversi. Tra questi c’è anche Arek Milik, pure lui fuori dal progetto azzurro e con il contratto che scade a giugno. Ma nessuno come Llorente sarebbe, tanto in campo quanto nello spogliatoio, un usato sicuro e pronto all’uso”.

