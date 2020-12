Napoli, calciomercato: la Samp si fa indietro per Llorente, può saltare tutto

I blucerchiati non sono più convinti di acquistare lo spagnolo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha riportato sul suo sito ufficiale del raffreddamento della pista Llorente-Sampdoria. Il giornalista spiega che nei giorni scorsi era nato un interesse da parte dei liguri nei confronti dell’attaccante spagnolo, ma ora le cose sembrano essere cambiate drasticamente.

Questo l’estratto del sito:

“Il club blucerchiato aveva messo gli occhi sull’attaccante del Napoli, ora però non è più convinta di accelerare. Lo spagnolo è ai margini del progetto azzurro, Gattuso non lo ha mai utilizzato in stagione. La Samp stava lavorando per portarlo a Genova. L’idea era quella di un contratto di un anno e mezzo, adesso ha allentato la presa, forse anche per le due vittorie consecutive. La Samp preferisce quindi restare in standby e valutare anche altre opportunità”.

