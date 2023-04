Infortunio Osimhen, tifosi tranquillizzati dalle sue parole

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha tranquillizzato i tifosi dopo l’infortunio avvenuto qualche giorno fa.

Victor Osimhen ha subito un recente infortunio che non gli permetterà di scendere in campo contro il Milan questa sera. Tuttavia l’attaccante nigeriano ha tranquillizzato i tifosi azzurri con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni del TG5.

Il quotidiano Repubblica riporta quanto accaduto:

“Grazie alla viva voce del nigeriano a Mediaset, i tifosi azzurri sono stati rassicurati sulle sue condizioni. Il bomber azzurro ha infatti voluto parlare in prima persona per poter dire a tutti che spera di tornare in campo contro il Milan già il 12 aprile a San Siro. Massaggi, terapie, riposo e tantissimo ottimismo. “Non ho nulla di grave, mi prendo dodici giorni per recuperare al meglio e salterò le partite di campionato contro Milan e Lecce. Ma in Champions League tra due settimane ci sarò”. Parola di Victor Osimhen, intervistato ieri da Canale 5 per il Tg in prima serata. L’attaccante nigeriano ha voluto fugare anche di persona le proccupazioni sulle sue condizioni fisiche, tranquillizzando tutti dopo il lieve infortunio (distrazione al muscolo adduttore) subito con la sua Nazionale in Nigeria.”