Napoli-Milan: tre cambi per Spalletti, Pioli cambia modulo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sulle ultime novità relative alle formazioni di Napoli e Milan.

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sulla formazione del Napoli di Luciano Spalletti, ma anche del Milan di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato Giovanni Simeone andrebbe a sostituire l’infortunato Victor Osimhen. Per quanto riguarda il Milan di Stefano Pioli sarebbe invece previsto un cambio di modulo.

“Di base saranno tre le novità nel Napoli rispetto alla gara vinta prima della sosta a Torino. In difesa c’è il ritorno di Mario Rui a sinistra. In attacco ci sono poi Politano e Simeone. Resta in piedi invece il ballottaggio tra Zielinski e Ndombele. Nel Milan si cambia modulo: Pioli torna all’antico con il 4-2-3-1. L’unico dubbio è tra Bennacer e Saelemaekers. Per il resto non ci saranno grosse novità con Diaz, Krunic e Leao che agiranno alle spalle di Giroud.”